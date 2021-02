FRANKFURT (dpa-AFX) Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Inflationsgefahr in den USA

Summers und Blanchard haben eine alte Weisheit verinnerlicht, die, wie die Reaktionen über das Wochenende zeigen, den zahlreichen Nachbetern, Nachtretern und verblendeten Ideologen unter den Ökonomen ihr Leben lang unverständlich bleibt: Man kann des Guten auch zu viel tun.



So wie expansive Geld- und Finanzpolitik in einer sehr schweren Krise nottun, so ist es kontraproduktiv, als Staat in einen beginnenden Konjunkturaufschwung hinein finanzpolitisch aus allen Rohren feuern zu wollen. (...) Eine überdimensionierte Finanzpolitik kann, wenn die Leute nach der Pandemie wieder mehr Geld ausgeben, schnell zu höheren Inflationsraten führen, als den Zentralbanken lieb sein dürfte. Diese Debatte muss mit Blick auf die Bundestagswahl auch in Deutschland geführt werden./al/DP/zb