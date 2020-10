Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung'' zu Infektionsbekämpfung

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Infektionsbekämpfung:

"Es wäre eine große Ernüchterung für die Länder, wenn es so käme, wie Markus Söder es jetzt vorgeschlagen hat: mehr Kompetenzen für den Bund in der Infektionsbekämpfung.



Das Hohelied auf den Föderalismus, das auch der bayerische Ministerpräsident stets angestimmt hat, hört sich anders an. Bislang galten die sechzehn Regierungen als Gewährleister dafür, dass die Corona-Pandemie punktgenau bekämpft werden kann. Davon ist derzeit nicht viel zu spüren. Die Entwicklung geht in die völlig falsche Richtung, ohne dass klare Konsequenzen gezogen würden. Auch der Vorschlag Söders allein, eine bundesweite Maskenpflicht an belebten Straßen und Plätzen, ist gut gemeint, aber sicher nicht der Volltreffer gegen die fatale Überlastung der Gesundheitsämter."/DP/jha