Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Huawei

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Huawei:

"(.) Das Argument Huaweis, bislang habe noch niemand Beweise dafür präsentiert, dass das Unternehmen Spionage im Interesse des chinesischen Staates betreibe, ist schwach.



Die Struktur der chinesischen Wirtschaft ist nun einmal so, dass am Ende das staatliche Interesse das unternehmerische dominiert. Selbst wenn formal keine Verbindungen bestehen, wird sich ein chinesischer Unternehmer hüten, irgendetwas zu tun, was ihm als "unpatriotisch" ausgelegt werden könnte. Das bedeutet kein negatives Urteil über jedes chinesische Unternehmen. Aber Abhängigkeiten lassen sich nicht leugnen. Und deshalb stellt es auch keine unzulässige Diskriminierung dar, wenn Länder Bedenken dagegen haben, sich in einseitige Abhängigkeit von zum Beispiel Huawei zu begeben und entsprechende Bestimmungen erlassen. (.)"/DP/jha