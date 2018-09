Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Handelskonflikt Amerika/China

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Handelskonflikt Amerika/China:

"(...) Die Regierung Trump führt als Grund für die neuerlichen Zölle Chinas Weigerung an, über Produktdiebstahl, Marktabschottung und unzulässige Beihilfen zu sprechen.



Da ist etwas daran. Mehr noch aber ist das riesige Handelsdefizit für sie ein rotes Tuch. Das soll unter allen Umständen beseitigt werden. Aber so wird das nicht funktionieren. (...) Wenn Trump ein Ziel hat, dann ist es das: Amerikanische Unternehmen sollen ihre Produktion nach Amerika zurückverlagern, koste es, was es wolle. Das wäre ein Rückbau der weltwirtschaftlichen Verflechtung. Will er so Chinas Aufstieg zur Supermacht verhindern? Dafür müssten alle Verbindungen nach China gekappt werden - das Amerikas Konsum finanziert. Vielleicht kommt die strategische Konfrontation mit China schneller als vermutet."/yyzz/DP/nas