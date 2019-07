Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Gesundheitspolitik

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Gesundheitspolitik:

"Im Bereich der Gesundheitspolitik, die oft so sperrig und für Außenstehende schwer zugänglich ist, hat Spahn es geschafft, dass man über ihn und seine Themen spricht (.



..). An diesem Mittwoch will das Bundeskabinett gleich drei weitere Gesetzentwürfe beschließen, die aus der Feder des Gesundheitsministeriums stammen (...). Nur eines der drei Vorhaben ist etwas sperrig, der Medizinische Dienst der Krankenkassen soll umgebaut werden. Die anderen beiden Themen kommen so öffentlichkeitswirksam daher, wie man es vom Minister kennt: Das Kabinett soll die Impfpflicht bei Masern beschließen und ein Gesetz auf den Weg bringen, das hiesige Apotheken vor der Konkurrenz aus dem Internet schützen soll - auf eine Art, die als europarechtlich heikel gilt und über die es aus der SPD heißt: Spahn geht volles Risiko."/al/DP/jha