Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu G-7-Treffen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Montag) schreibt zu G-7-Treffen:

"Für Trump zählen allein die Handelsüberschüsse - und die Autos aus deutscher Produktion auf amerikanischen Straßen sind ihm der größte Dorn im Auge.



Man sollte sich nichts vormachen. So richtig es ist, eine Zuspitzung des Handelsstreits zu vermeiden, so wenig wird man dadurch erreichen, dass man sich vor Trump in den Staub wirft. Er hat es auf Eskalation angelegt, und davon wird er sich nicht dadurch abbringen lassen, dass die Europäer, gut gemeint, Studien erstellen, ob europäische Exporte in die Vereinigten Staaten tatsächlich deren nationale Sicherheit gefährden. Damit gibt man einem haltlosen Argument unverdient Glaubwürdigkeit. Was von Trumps "Idee" zu halten ist, Zölle und Barrieren ganz abzuschaffen, kann man daran sehen, was er von TPP und TTIP hält: nichts."/al/DP/men