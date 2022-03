Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Flucht aus der Ukraine

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Flucht aus der Ukraine:

"(...) Es ist nicht übertrieben, wenn man deshalb vom größten Flüchtlingsstrom nach den Trecks der Nachkriegszeit spricht. Vorerst spielt sich das Drama in den Nachbarstaaten der Ukraine ab, vor allem in Polen. Aber auch auf Deutschland wartet eine gewaltige Aufgabe. Von der sogenannten Flüchtlingskrise von 2015, die nun gerne in Erinnerung gerufen wird, unter-scheidet sich diese Aufgabe allein schon durch die Methode ihrer Bewältigung. (...) Der große Unterschied besteht aber darin, dass die Flüchtlinge anders als 2015 aus einem Nachbarland der EU kommen. Die meisten Flüchtlinge, die damals über die Türkei in die EU kamen, waren streng genommen Migranten. Die Hoffnung der Bundesinnenministerin, dass sich die EU angesichts des Ukrainekriegs auf ein neues Asylrecht einigen könnte, ist deshalb Wunschdenken. (...)"/yyzz/DP/nas