Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Fall Chaschukdschi

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Fall Chaschukdschi:

"Türkische Ermittler suchen nach Hinweisen im saudischen Konsulat in Istanbul und in der Residenz des Konsuls; der amerikanische Außenminister Pompeo wird zu Gesprächen nach Riad entsandt; und die Führung des Königreichs soll eine Erklärung vorbereiten, in der sie die Tötung des Regimekritikers und Journalisten Chaschukdschi zugibt, aber die Verantwortung dafür von sich weist.



Im Dreieck Ankara-Riad-Washington ist einiges in Bewegung gekommen; auf vielen Ebenen dürfte gegenwärtig verhandelt werden, und zwar auch, um zu verhindern, dass der Fall Chaschukdschi vollends zu einer Großkrise wird. Schon jetzt belastet er die saudisch-amerikanischen Beziehungen. Weil die so eng sind, geraten sie unter Rechtfertigungsdruck - zu Recht."/zz/DP/jha