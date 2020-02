Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu FDP

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu FDP:

"In Thüringen, wo sie [die FDP] um ein Haar ebenfalls in der außerparlamentarischen Opposition verblieben wäre, haftet nun der Makel an ihr, der AfD auf den Leim gegangen zu sein.



Doch wäre es zu viel der Ehre, Kemmerich die Schuld an dem Debakel zu geben. Es war die Bundespartei, die ihn ins Verderben laufen ließ. Das Eingeständnis Lindners, die Skrupellosigkeit der AfD unterschätzt zu haben, ist daher neuerlich ein Offenbarungseid eines Mannes, dessen politischer Instinkt offenkundig ähnlich orientierungslos ist wie der Wertekompass seiner Partei. Nicht nur SPD und CDU haben ein massives Führungsproblem. Die FDP auch."