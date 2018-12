Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Einigung/Eisenbahngewerkschaft

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Einigung/Eisenbahngewerkschaft:

"... Was der Abschluss für das Unternehmen bedeutet, das unter hohen Schulden und Personalmangel leidet, wird erst später deutlich werden.



Zudem bleibt die zweite Gewerkschaft, die mit den Lokführern im Namen, ein Risiko. Die GDL hat am Freitag die Tarifverhandlungen für gescheitert erklärt. Zwar herrscht für sie Friedenspflicht, aber das kümmert ihren Vorsitzenden wenig. Claus Weselsky drohte, Kollegen mit Überstunden könnten nun von ihrem Recht Gebrauch machen, in Freizeit zu gehen. ... Der Druck im und auf den Konzern wächst. Der Bundesrechnungshof hat sowohl dem Schienennetz als auch der Bahnpolitik der Regierung ein verheerendes Zeugnis ausgestellt. ... Unerfüllte Versprechungen gab es schon zu viele. Wenn der Bahnverkehr nicht bald besser läuft, muss es personelle Konsequenzen geben."/be/DP/jha