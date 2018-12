Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu EU-Ratsvorsitz

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu EU-Ratsvorsitz:

"In den vergangenen beiden Jahren haben die Machthaber in Bukarest versucht, mit ihrem Treiben unterhalb der Wahrnehmungsschwelle der EU zu bleiben.



Anders als die Regierungen Polens und Ungarns haben sie lautstarke Konfrontationen mit Brüssel vermieden. Das geht angesichts der Ratspräsidentschaft nicht mehr - und in diesem Sinn ist sie vielleicht sogar eine Chance für Rumänien. Für die EU jedoch kommt diese Ratspräsidentschaft zur Unzeit. Und das nicht nur wegen des Charakters dieser Regierung. Bukarests Handlungsfähigkeit steht in Frage, weil Regierung und Präsident sich in einer Art Kriegszustand befinden. Die noch gar nicht zur Gänze absehbaren Risiken, die von einem möglicherweise ungeordneten Brexit für die EU ausgehen können, werden dadurch potenziert."/al/DP/he