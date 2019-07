Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu EU-Parlament/SPD

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur SPD und dem EU-Parlament:

"Wie kann eine Partei sich in eine solche Sackgasse manövrieren? Wer allzu vernarrt ist in die Idee des Spitzenkandidaten, droht die Grenze von Demokratie zum Populismus zu überschreiten.



Es ist im Europäischen Parlament nicht anders als im Bundestag: Wenn sich das Parlament zur Wahl des Kanzlers nicht auf einen Kandidaten einigen kann, spielt es keine Rolle mehr, wer Spitzenkandidat war. (...) Ist das "Wählerbetrug"? In (...) Straßburg geht in der Regel nichts ohne Koalitionen. Selbst ein Wahlverlierer kann dann der Gewinner sein. Das ist gut so, weil regiert werden muss und dafür eine stabile Mehrheit nötig ist. Wer darin eine Missachtung des "Wählerwillens" sieht, nimmt für sich in Anspruch, allein und genau zu wissen, was "das Volk" will. An diesem Punkt ist die SPD jetzt angekommen: im puren Populismus."/yyzz/DP/fba