Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu den Corona-Regeln

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu den Corona-Regeln:

"Vieles von dem, was im Frühjahr nach "Bergamo" als geboten und opportun erschien, entpuppt sich heute als unnötig.



Dass es so kommen würde, wusste man allerdings schon damals. Der Sinn des "Hammers" war es schließlich, den Alltag erst einmal nahezu stillzulegen, um schrittweise herausfinden zu können, welcher wiederbelebte Teil dieses Alltags die Infektionen steigen lässt. Deshalb, und nicht weil man es schon immer hätte wissen können, ist man heute klüger als damals. Es wird ein Streit um des Kaisers Bart bleiben, ob die Pandemie auch ohne die März-Maßnahmen so "harmlos" verlaufen wäre wie eine Grippewelle. Sicher ist dagegen, dass das Virus mit seinen Opfern, anders als das Grippevirus, Russisch Roulette spielt: Manche merken nichts, die anderen landen, wenn das Schicksal es will, auf der Intensivstation."