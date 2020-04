Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Corona/Lockerungsdiskussion

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Corona/Lockerungsdiskussion:

"... Merkel sorgt sich, .



dass die Lockerungsdiskussion eine Eigendynamik bekommen könnte. Eine zu schnelle Entwarnung aber könnte zu einer zweiten Infektionswelle führen. Ein landesweites Aufflammen ist die Mutter aller Albträume in dieser Krise. Denn das hieße, dass Deutschland - bei Festhalten an der Eindämmungsstrategie - noch einmal "heruntergefahren" werden müsste, aber noch radikaler als bisher. Das wissen auch jene Ministerpräsidenten, denen Merkel mit den "Öffnungsorgien" derart eins überzog, dass sogar noch die FDP aufjaulte, obwohl sie gar keinen Landeschef stellt. Doch handelt schon leichtsinnig und verantwortungslos, wer angesichts des Silberstreifs am Horizont vorsichtigen Lockerungen das Wort redet? Nicht, wenn aus der von allen ersehnten Rückkehr zur Normalität kein Rausch der Befreiung wird.