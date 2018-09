Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Chemnitz/Maaßen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Chemnitz/Maaßen:

"In der einen oder anderen Form können die Berichte, die Hans-Georg Maaßen abzugeben hat, nichts anderes sein als schön verpackte Rückzugsgefechte.



Über "Hetzjagden" in Chemnitz lässt sich lange streiten. Warum sich Maaßen in diese Debatte eingeschaltet hat und obendrein eine Theorie mitlieferte, wie es womöglich zu einer "Falschinformation" kommen konnte, bleibt sein Geheimnis. Sollte sich herausstellen, dass ein Video, das diese Theorie belegen soll, aus zweifelhafter Quelle stammt, mag das Sache des Verfassungsschutzes sein. Weder relativiert sich damit aber der Charakter der menschenverachtenden Stimmung, die in Chemnitz verbreitet wurde, noch berechtigt es den höchsten Verfassungsschützer, politisch brisante Schlussfolgerungen zu ziehen: dass ein Video verbreitet worden sein könnte, um von einem "Mord" abzulenken."