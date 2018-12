Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu den CO2-Einsparzielen

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu den CO2-Einsparzielen:

"... Die auf die Autobranche zugeschnittenen Klimaziele sind ineffizient.



Die Kosten für die Senkung des Ausstoßes und die dafür erforderliche Elektrifizierung sind ... höher als die Kosten für die Vermeidung von CO2 in anderen Industriezweigen. Es wäre sinnvoll gewesen, in Kattowitz den Verkehr in den Emissionshandel einzubeziehen. Die damit verbundene Deckelung des Ausstoßes hätte garantiert, dass die EU ihre CO2-Ziele erreicht. Der Handel mit Emissionsrechten würde dafür sorgen, dass gespart wird, wo es günstig ist, also eher nicht im Automobilsektor. Für das Klima wäre der Effekt gleich gewesen. So besteht die Gefahr, dass der Steuerzahler die Zeche zahlt, mit Subventionen für Elektroautos, Ladestellen und Batteriefabriken. Die Autobranche wird den andernfalls drohenden Weltuntergang schon lautstark genug beschwören."/be/DP/nas