Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu CDU/CSU

"(.) Wollen CDU/CSU tatsächlich wieder Wahlen gewinnen? Offenbar nur im Westen.



Kramp-Karrenbauers Vorgehen, aber auch Söders Chuzpe haben nur dann eine Logik, wenn das ostdeutsche Schreckgespenst ihrer Partei, die AfD, hinter der westdeutschen Bedrohung, den Grünen, zurücktritt. CDU und CSU fliegen deshalb auf Grünen-Wähler, wissen aber nicht, was sie mit AfD-Wählern anfangen sollen. Ob die CDU dadurch wenigstens von einer Seite wieder hinzugewinnt oder weiter in beide Richtungen verliert, wird der "heiße Herbst der Klimapolitik" (Dobrindt) entscheiden. Auch das muss übersetzt werden, denn dann steht eine im Osten noch weiter gerupfte SPD mit der CO2-Steuer den stolzen Grünen weit näher als die (ebenfalls kräftig gerupfte) CDU mit dem Emissionshandel. Es müsste also heißen: heißer Herbst der Koalition. (.)"/yyzz/DP/nas