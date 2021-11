Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu den Bund-Länder-Beratungen

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu den Bund-Länder-Beratungen:

"Hallo, regiert noch jemand? Im Bundestag warfen sich Union und Ampel-Parteien Unkenntnis der Rechtslage vor. Aber nötig ist doch eine gemeinsame Front gegen Corona. Die kann freilich nicht im Ernst in einen allgemeinen Lockdown münden. Das würde die Impfkampagne ad absurdum führen. Wenn eine 2-G-Regelung nicht reicht, dann eben 2 G plus Test. Aber es kann nicht sein, dass die knapp 70 Prozent Geimpften, die ihre Pflicht für das Gemeinwesen erfüllt haben, wegen einer unverbesserlichen Minderheit in Mithaftung genommen werden. Es kann auch nicht sein, dass Kinder wieder flächendeckend zu Hause bleiben und Schaden nehmen. Auch Virologen, die zum epidemischen Verlauf vieles richtig vorhergesagt haben, bleiben Virologen und sind keine Fachleute für die Abwägung von Grundrechten."