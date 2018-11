Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu den Brexit-Verhandlungen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Freitag) schreibt zu den Brexit-Verhandlungen:

"Auf dem Weg zum Ausgang haben die Unterhändler des Vereinigten Königreichs und der EU wieder ein paar Hürden überwunden.



Jetzt bleiben noch die Zukunft Gibraltars und der künftige Zugang zu den Fischgründen vor der britischen Küste ungeklärt. Aber wenn sich die Staats- und Regierungschefs der EU am kommenden Sonntag über den Entwurf des Austrittsabkommens und über die politische Erklärung beugen, dann dürften vermutlich auch diese Steine beiseite geräumt sein. Auf die Premierministerin May wartet dann der größte Brocken, das Unterhaus, in dem ihre Versicherung, "das ist der richtige Deal für Großbritannien", keine Jubelstürme entfacht. Die Zustimmung ist keineswegs sicher, aber jenseits jeder Vorstellungskraft ist es auch nicht, dass einige Skeptiker beidrehen. ..."/be/DP/men