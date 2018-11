Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Brexit

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Brexit:

"Aber mit der am Sonntag zwischen den 27 EU-Partnern und der britischen Premierministerin Theresa May besiegelten Verständigung über den Austrittsvertrag und die politische Erklärung zur Ausgestaltung der künftigen Partnerschaft hat ein weiterer Akt eines spannenden, aber leider auch tragischen Schauspiels ein Ende gefunden.



Vieles spricht dafür, dass der Brexit letztlich nur Verlierer kennen wird - beiderseits des Ärmelkanals. Scheiden tut weh. Aus Sicht der 27 hätte es schlimmer kommen können. In den Verhandlungen haben sie Geschlossenheit gewahrt. Die Hoffnung Londons, das eine oder andere EU-Land mit verlockenden Zusagen zu ködern und so einen Keil zwischen die Partner zu treiben, hat sich nicht erfüllt. Im Gegenteil: EU-Chefunterhändler Michel Barnier und sein Team haben ... ein achtbares Ergebnis erzielt."/al/DP/he