Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Berliner Mietendeckel

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Berliner Mietendeckel:

"Die rot-rot-grüne Landesregierung muss damit ihr Prestigeprojekt beerdigen.



Den Preis dafür bezahlen allerdings nicht die in der Stadt so unbeliebten Immobilieninvestoren, sondern die Mieter. Auf viele von ihnen kommen jetzt hohe Nachforderungen zu. Zudem hat der Mietendeckel die Wohnungssuche in der Hauptstadt noch weiter erschwert. Während das Angebot an Mietwohnungen in anderen Städten stieg, ist es in Berlin im vergangenen Jahr um fast ein Drittel gesunken. Ein aus dem Gleichgewicht geratener Markt lässt sich eben nicht durch staatlich diktierte Höchstpreise ins Lot bringen.(.) Der Erfolg von Städten wie Berlin beruht maßgeblich darauf, dass sie sich stetig verändern. Diesen Wandel gilt es zu unterstützen, nicht zu verhindern. Im nahenden Bundestagswahlkampf ist allerdings das Gegenteil zu befürchten."/yyzz/DP/nas