Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Anreizen für Auffrischimpfung

FRANKFURT (dpa.AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Anreizen für Auffrischimpfung:

"Sicher ist gar nichts, erst recht nicht in der Pandemie. Alle geboosterten Geimpften von Testpflichten auszunehmen bringt nicht mehr Sicherheit, wohl aber mehr Freiheit für diejenigen, die sie verdienen. Die in der Regel dritte Impfung ist mehr als eine Auffrischung, schließt aber weder Erkrankung noch Weitergabe des Virus aus. Sie schützt aber (...) mit hoher Wahrscheinlichkeit vor schweren Verläufen, und Impfen hilft auch, die neue Variante des Virus einzudämmen. Ein Verzicht auf die Testpflicht (der Pflegebereich ist richtigerweise ausgenommen) für nach derzeitigem Stand bestens Geschützte muss beobachtet werden und darf niemanden in falscher Sicherheit wiegen. Er schafft aber einen weiteren Anreiz, sich impfen zu lassen. Solche Anreize sind weiter nötig - im Sinne der Freiheit und Sicherheit aller."