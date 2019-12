Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Anklagepunkten gegen Trump

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Anklagepunkten gegen Trump:

..) freigesprochen wird. Dort haben die Republikaner die Mehrheit, und sie sind keine Dissidenten, sondern willige Vasallen. Doch nach dem, was die Vorermittlungen zutage gefördert haben, und nach allem, was dem Versuch vorausgegangen war, die ukrainische Führung zu erpressen, ist es geboten, dieses Verfahren nach der Verfassung zu führen: Niemand steht über dem Gesetz. Was das für das politische Klima bedeutet, ist eine andere Sache. Zwei Stränge, jeder für sich schon dramatisch genug, kommen zusammen: die im November 2020 bevorstehende Präsidentenwahl und das Verfahren zur Enthebung Trumps aus dem Amt. Das wird die amerikanische Politik in einen Zustand größter Erregung versetzen und die Polarisierung nochmals verschärfen. Amerikas Demokratie stehen schwere Zeiten bevor."/be/DP/stw