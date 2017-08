Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Angela Merkel / Wahlkampf

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Angela Merkel / Wahlkampf:

"(...) In einem Interview hat sie [Angela Merkel] nun gleich mehrere Punkte deutlich gemacht: Sie verteidigt ihre Entscheidung vom September 2015, die Grenzen vor allem für Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien und dem Irak nicht zu schließen.



Aber sie steht auch zur Zusammenarbeit mit der libyschen Küstenwache, (...). Dass sie auch als CDU-Vorsitzende im Wahlkampf dem Thema nicht aus dem Weg geht, zeigen Auftritte in Ostdeutschland, über die sie sagt, es sei wichtig, nicht jene Orte zu meiden, in denen es Schreihälse gebe. Die Schreihälse dürften, zumindest für den 24. September, an die AfD verloren sein. Die Umfragen sprechen aber dafür, dass ein großer Teil jener bürgerlichen Wähler, die Merkels Politik skeptisch bis entsetzt verfolgt hatten, inzwischen offenbar ihr Stehvermögen anerkennt. (...)"/