Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Amerika-Besuch von Macron

FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Amerika-Besuch von Macron:

Das amerikanische Protokoll mag dem französischen Staatsgast schmeicheln, so wie dieser Trump bei dessen Besuch in Paris im vergangenen Juli geschmeichelt hatte.



Aber Macron wird nicht so leicht zu betören sein, vor allem dann nicht, wenn es in der Substanz der vielen kniffligen Fragen keinen Fortschritt aus seiner und der Sicht der europäischen Partner gibt. Trotz aller Bemühungen und behaupteter Nähe hat Macron es bislang nicht geschafft, Trump zur Rückkehr zum Pariser Klimaabkommen zu bewegen. Sollte es im Handelsdisput keine vernünftige, dauerhafte Lösung geben und flammt der Atomkonflikt mit Iran mit neuer Intensität auf, dann wird das europäisch-amerikanische Verhältnis von schweren Turbulenzen durchgeschüttelt werden. Um das vorherzusagen, braucht man kein Prophet zu sein./zz/DP/zb