Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Allensbach-Umfrage

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Allensbach-Umfrage:

"Obwohl sich die Lage vermeintlich entspannt hat, bereitet die Flüchtlingssituation fast jedem Zweiten (immer noch) große Sorgen.



Das liegt sicher auch an dem heftigen Streit in der Union und an dessen medialer Verstärkung. Aber der Streit hat seine Wurzeln in einem realen Problem; es ist vermutlich das zentrale Politikfeld der Zukunft: Wie steuern wir Migration und Einwanderung? (...) Die Bevölkerung zeigt eine recht realistische Einschätzung der Lage; den Leuten ist klar, dass nationale Maßnahmen nur begrenzten Erfolg versprechen, dass eine gemeinsame europäische Regelung sinnvoll ist. (...) Sorgen muss die Sehnsucht nach starker Führung bereiten. Denn die steht, was deren Anhänger teilweise auch selbst erkennen, in Widerspruch zu einer komplexen Wirklichkeit, ja letztlich zum Rechtsstaat selbst."