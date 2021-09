Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Afghanistan

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Afghanistan:

Es sind keine unrealistischen Einschätzungen, die der amerikanische Generalstabschef jetzt über Afghanistan vorgetragen hat.



Dass die Taliban leicht an die Macht gekommen sind, heißt noch lange nicht, dass sie die Kontrolle über das Land halten können. Ein Bürgerkrieg ist eine ernst zu nehmende Möglichkeit; im Pandschirtal gibt es noch immer Kämpfe. Und es ist auch nicht auszuschließen, dass das Land wieder zur Operationsbasis für Dschihadisten wird - sei es als Folge von Instabilität oder von "Gastfreundschaft" der Taliban.(.) Amerika habe keine grundlegenden nationalen Interessen in Afghanistan, sagt der Präsident. Der Kampf gegen den Terrorismus werde überall auf der Welt geführt, und er erfordere nicht den Einsatz von Bodentruppen. In anderen Worten: Biden würde einen Bürgerkrieg hinnehmen. (.)/yyzz/DP/mis