Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Afghanistan

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Afghanistan:

"Selbst wenn die deutschen Soldaten aus Kundus abgezogen sind, wird uns das Scheitern in Afghanistan weiter beschäftigten.



Erstens ist da die Frage, wie Deutschland mit seiner Verantwortung für die Afghanen und deren Familien umgeht, die von den Taliban geächtet wurden, weil sie für die Bundeswehr gearbeitet haben. Zweitens kommt die Debatte über eine Abschiebung von Afghanen nicht an der Einsicht vorbei, dass es in Afghanistan im Grunde keine sicheren Regionen mehr gibt. Denn das Land versinkt in einem Bürgerkrieg. Drittens müssen sich die Nachbarstaaten und Europa auf einen Massenexodus aus Afghanistan vorbereiten. Zehntausende marschieren bereits zu Fuß durch Iran auf die Grenze zur Türkei zu. Deutschland hatte mit der gesamten NATO Verantwortung für Afghanistan übernommen. Jetzt lassen wir das Land im Stich."/zz/DP/jha