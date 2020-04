Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Absage/Oktoberfest

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Absage/Oktoberfest:

"Die Absage des Oktoberfests ist ein Menetekel.



Bisher hatten sich die meisten Leute darauf eingestellt, dass mit all den Selbstbeschränkungen die Kontrolle über das Virus schon zu gewinnen sei, dass spätestens im Sommer das Leben wieder beginnen könne. Mit diesem Wunschdenken ist jetzt Schluss. (.) schon die hohe Dunkelziffer der Infizierten und die bisher noch gar nicht wahrgenommenen Infektionsketten sollten uns davon abhalten, fahrlässig zu werden. Selbstzufriedenheit könnte leicht zu einer zweiten Welle von Infektionen führen. Letztlich verlangt uns das Virus Disziplin ab, bis es einen Impfstoff gibt, also noch weit über den Herbst hinaus. Glauben wollte man das bisher nicht so recht. Insofern ist die Absage des Oktoberfests auch ein Weckruf."/DP/jha