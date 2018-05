Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu AFD

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu AFD:

"Es ist noch nicht rassistisch, bei jeder Gelegenheit auf das Flüchtlingsthema zu sprechen zu kommen (.



..). Wohl aber ist es verfassungsfeindlich (...), gegen Muslime und andere Lebensweisen zu hetzen (...). Man muss die AfD an ihren Worten und Taten messen; dazu gehört ihr Umgang mit Volksverhetzern und anderen Straftätern in den eigenen Reihen. Die Partei kann es sich offenbar nicht leisten, führende Mitglieder wie Björn Höcke auszuschließen. Denn sie lebt vom Tabubruch. Auf manches muss man gar nicht eingehen, hier kann man sich die Kanzlerin zum Vorbild nehmen. Anderes verdient Ahndung - vom Ordnungsruf bis zum Strafrecht. Was die AfD aber stark machte, das können die anderen Parteien nur selbst beseitigen: nicht durch eine völkische, sondern durch eine im besten Sinne volksnahe, menschliche Politik."/al/DP/he