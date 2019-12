Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine' zu Konflikt rund um die Ostukraine

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine" zu Konflikt rund um die Ostukraine:

"Der Gefangenenaustausch ist ein wichtiges Symbol.



Wenn, ..., keine Konfliktpartei mehr Vertreter der jeweils anderen Seite festhält, beginnt der schwierige Teil. Eine wirkliche Lösung des Konflikts kann es nur geben, wenn Russland endlich eingesteht, dass es nicht lediglich interessierter Zuschauer und eifriger Teilnehmer an Konferenzen im "Normandie"-Format ist. Die Regierung in Moskau ist Konfliktpartei. Und als solche wird sie nicht umhin können, z. B. die Anwesenheit eigener Soldaten auf dem Gebiet der Ukraine einzugestehen und diese am Ende auch wieder zurückzuziehen. Mit am schwersten wird es Moskau fallen, der Ukraine wirkliche politische Souveränität zuzugestehen. Und auch das Problem der völkerrechtswidrig annektierten ukrainischen Halbinsel Krim wird irgendwann unweigerlich auf der Tagesordnung stehen müssen."/al/DP/he