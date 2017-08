Pressestimme: 'Frankfurter Allgemeine' zu Bundestagswahlkampf

FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Allgemeine' zu Bundestagswahlkampf:

Einwanderung, Integration und die Asylpolitik müssten eigentlich die wichtigsten Themen dieses Bundestagswahlkampfs sein.



... Sie müssten es aber auch deshalb sein, weil sie alles andere als "erledigt" sind. Zwar beteuern CDU und CSU, dass sich "nie wieder" abspielen dürfe, was 2015 zugelassen worden sei, und treten zum ersten Mal mit einer Kanzlerkandidatin an, der im Wahlprogramm bescheinigt wird, Fehler gemacht, aber daraus gelernt zu haben. Aber was folgt daraus? Wenigstens Martin Schulz unternimmt den Versuch, darauf zu reagieren. Doch gerade die SPD scheitert mit ihren Vorschlägen ... an einem Widerspruch, der auch CDU und CSU nicht fremd ist. Alle Parteien beteuern, Einwanderung und Asylrecht künftig strikt auseinanderhalten zu wollen. Alles läuft deshalb auf ein Einwanderungsgesetz hinaus./al/DP/zb