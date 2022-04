Pressestimme: 'Frankenpost' zur Tarifeinigung Chemie

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zur Tarifeinigung Chemie:

"Die Gewerkschaft hat eingelenkt und eine Brückenlösung vorgeschlagen - was die Arbeitgeber mit einer hohen Einmalzahlung von 1400 Euro honorierten. Eine gute Lösung. Die Gehälter jetzt dauerhaft zu erhöhen und - im Fall der Fälle - kurz darauf die Belegschaften massenhaft in Kurzarbeit zu schicken, hätte nicht gepasst. Gegen Ende der Corona-Pandemie tun sich in der Arbeitswelt noch mal ganz neue Herausforderungen auf. Zusammenhalten ist das Gebot der Stunde, um auch diese schwierige Phase zu überwinden."/kkü/DP/nas