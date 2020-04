Pressestimme: 'Frankenpost' zur Hebammen-Kritik

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zur Hebammen-Kritik:

"Tod und neues Leben - an keinem Ort liegen diese beiden Dinge wohl näher beeinander als in Krankenhäusern.



Während im Kreißsaal ein neuer Erdenbürger unter den Augen seiner Eltern das Licht der Welt erblickt, hält eine Station weiter ein Mensch vielleicht zum letzten Mal die Hand seines Vaters oder seiner Mutter. Strenge Besuchsvorschriften erschweren derzeit vielerorts sowohl die Sterbebegleitung als auch die Unterstützung werdender Mütter. Beides ist für die Betroffenen jedoch ungeheuer wichtig. Völlig klar: Keine Klinik möchte derzeit ein unnötiges Risiko bei Besuchern eingehen. Doch an Lebensende und Lebensanfang braucht es Nähe - selbst wenn sie nur emotional ist."/ra/DP/he