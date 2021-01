Pressestimme: 'Frankenpost' zur Berufung von Janet Yellen

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zur Berufung von Janet Yellen:

"Wichtiger für Deutschland wird sein, wie sich Yellen bei Handel, Strafzöllen oder auch Nord Stream 2 positioniert.



Der Einfluss der selbst in republikanischen Kreisen angesehenen neuen Ministerin auf US-Präsident Joe Biden kann kaum überschätzt werden. Was den Dollar angeht, will Yellen mehr auf das Spiel der Marktkräfte setzen als auf politische Einflussnahme - was auch immer das heißen mag, denn beides ist oft schwer voneinander zu trennen. Auf alle Fälle wird Yellen die starke Frau an Bidens Seite."/yyzz/DP/he