Pressestimme: 'Frankenpost' zum Zustand der Union

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zum Zustand der Union:

"Die Union geht einen schweren Gang. Opposition hat sie verlernt. Die Sehnsucht gehört dem Machtapparat, der lange höchste Ämter bescherte. Das hat CDU und CSU aber sinnentleert. Wie können sich die Parteien neu erfinden? An ihren Ursprung mit dem Wörtchen "christlich" möchten viele in den Unionsparteien kaum noch erinnert werden. Hypermodern und liberal geben sich Mandatsträgerinnen und -träger, weil sie glauben, das verbessere ihre Chancen bei Wählerinnen und Wählern. Aber viele Jüngere brechen zu neuen Ufern auf. Falls die CDU bei den vier Landtagswahlen in diesem Jahr verliert, findet sich Friedrich Merz, kaum als CDU-Chef im Amt, in heftigsten Turbulenzen wieder."/yyzz/DP/he