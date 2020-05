Pressestimme: 'Frankenpost' zum Thema Corona/Zeit nach dem Lockdown

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost' zum Thema Corona/Zeit nach dem Lockdown:

"Der tiefe Griff in die Kassen wird noch lange zu spüren sein, ohne dass die Notwendigkeit, diese auch wieder zu füllen, bereits in der Diskussion ist.



Wie viele Betriebe werden mit derselben Zahl der Beschäftigten wieder loslegen können wie vorher? Wer macht nicht mehr auf? Und wer nicht mehr in demselben Maße wie vorher? Krisen werden gerne genutzt, das stillzulegen, was länger schon am Rande des Unwirtschaftlichen war. Wer zahlt die Rechnung? Man muss kein Prophet sein, um zu wissen, dass es die Jungen sein werden. Das wird zu diskutieren sein, wenn in den Schulen wieder Normalprogramm läuft. Kurzarbeit und Arbeitslosenquote steigen, doch die Rentenerhöhung von über drei Prozent zur Mitte des Krisenjahres ist von keinem infrage gestellt worden. Zu sehr waren wir auf Reproduktionsraten, Kurvendiskussionen und schockierende Fotos aus überfüllten Kliniken fixiert."/yyzz/DP/he