Pressestimme: 'Frankenpost' zum Missbrauchsskandal der Kirche

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zum Missbrauchsskandal der Kirche:

"Nun sind zumindest in diesem Land die meisten Bistümer willens, sich der Verantwortung zu stellen und arbeiten - zu wenig, aber immerhin - an der Aufklärung der Vorgänge mit.



Dass ein offenbar der Realität vollständig entrückter Bischof in Köln sich noch immer weigert, die Wahrheit anzuerkennen, wird ihm auf Dauer nicht helfen. Und doch müssen noch immer die Opfer voller Scham um das Leid, das ihnen zugefügt wurde, um Anerkennung bitten. Die Täter in den Reihen der Pfarrer und Bischöfe aber verstecken sich auch weiterhin. Sie sind es, die sich schämen müssen. Solange immer mehr Fälle bekannt werden, und solange die Kirche es nicht wirklich zuwege bringt, das tausendfache Verbrechen proaktiv zu sühnen, solange ist die Kirche kein Platz, an dem Vertrauen gedeiht."/yyzz/DP/he