Pressestimme: 'Frankenpost' zum Klima

HOF (dpa-AFX) - 'Frankenpost' zum Klima

Wer das Klima retten will, müsste sofort sein Auto stehen lassen und seine Ölheizung verschrotten, Kohle verfeuern darf er dann aber auch nicht.



Noch läuft alles virtuell; die Debattierer deuten mit den Fingern aufeinander. Der Wohlstandsmensch will sein Leben weiterführen, mit höchstens symbolischem Verzicht. Er wird die Umweltfrevler stets woanders ausmachen und seine eigenen Hände in Unschuld waschen. "Es macht mich irgendwie traurig", sagte die junge Umweltaktivistin Greta Thunberg nach ihrem Besuch im Hambacher Braunkohletagebau. Sie vermag aber keine echten Lösungen herbeizuführen./yyzz/DP/zb