Pressestimme: 'Frankenpost' zum Fall Lübcke

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zum Fall Lübcke:

"Seine DNA-Spuren am Leichnam Walter Lübckes brachten Stephan E.



in U-Haft, doch es ist heute ungewiss, ob die Ermittlungsergebnisse am Ende gerichtsfest sein werden. Die aktuelle Situation erinnert schon jetzt an den Münchner NSU-Mammutprozess. Walter Lübckes Name stand auf der Todesliste des NSU, des "Nationalsozialistischen Untergrunds", und Innenpolitiker fragen sich, ob die NSU-Terrorserie, bei der zehn Menschen umgebracht wurden, mit dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten fortgesetzt wurde - dann gäbe es ein verborgen gebliebenes Untergrund-Netzwerk von Mördern. Das Teuflische an der Neonazis-Szene besteht in ihrer Zweigeteiltheit: den bei Demos offen brutal auftretenden Aktivisten und denen, die biedere oder geläuterte Bürger spielen, wie Stephan E. Darunter existiert möglicherweise ein unheimliches Reich des Schweigens, dessen Ungeist schon viel mehr Menschen infiziert hat, als bislang erkennbar ist."/yyzz/DP/he