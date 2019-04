Pressestimme: 'Frankenpost' zu Zuzana Caputová/Slowakei

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zu Zuzana Caputová/Slowakei:

"Diese politische Novizin verändert das Gesicht der kleinen Slowakei - aber leider nicht die bösen Zustände in dem EU-Land.



Viele Menschen feiern dennoch begeistert die 45-jährige Zuzana Caputová. Während sich Großbritannien mit seinem EU-Austritt unendlich quält, wird in der Slowakei nun eine Pro-Europäerin neue Präsidentin. Das ist ein kleiner Lichtblick. Zuzana Caputová ist Umweltaktivistin. Das passt zu Greta Thunberg und ihren vielen Freunden, die diese Welt retten wollen. Im Augenblick ist das eine Utopie, aber zugleich ein Aufstand gegen die Übermacht der Missmutigen. Und wenn der Unterlegene der slowakischen Präsidentschaftswahl, Maro? ?efcovic, der Siegerin einen Blumenstrauß schickt, so macht dieses Zeichen von Fairness Mut."/yyzz/DP/he