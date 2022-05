Pressestimme: 'Frankenpost' zu Zukunft der EU

HOF (dpa-AFX) - Die "Frankenpost" zur Zukunft der EU:

"Um die Handlungsfähigkeit der Union in diesen Krisenzeiten und auch in Zukunft zu gewährleisten, muss das Vetorecht in seiner heutigen Form abgeschafft werden. Die EU-Institutionen sind in der Pflicht. Sie müssen beweisen, ob sie die Zeichen der Zeit verstanden haben - oder weiter einen Bürokratie-Supertanker in Richtung Eisberg steuern."/al/DP/men