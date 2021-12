Pressestimme: 'Frankenpost' zu Xavier Naidoo

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zu Xavier Naidoo:

"Man sollte von diesem fragwürdigen Sänger tunlichst Abstand nehmen. Was in Telegram-Chats von ihm zu lesen ist, dreht einem den Magen um. Er schwurbelt vom "Zentralrat der Lügen", von "Lügen, Hochverrat, Bestechung und Erpressung", die in der "Art und Lebensweise der Juden" lägen und, und, und. Man möchte gar nicht alles gedruckt lesen. Und so jemand soll nicht als Antisemit bezeichnet werden würfen? Xavier Naidoo belegt mit etlichen eigenen Aussagen stets aufs Neue, was er ist: ein Antisemit."/yyzz/DP/he