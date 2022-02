Pressestimme: 'Frankenpost' zu Ukraine/Regierungserklärung

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zu Ukraine/Regierungserklärung:

"Seit Sonntag gehört die Zurückhaltung in der Außen- und Sicherheitspolitik der Vergangenheit an. Und das ist gut so. Wenn wir am 24. Februar 2022 in einer anderen Welt aufgewacht sind, wie es so oft und gerne heißt, dann muss auch die Politik eine andere sein. Was lange undenkbar schien, geht nun doch. Man mag es fast mit der Bazooka vergleichen, die Scholz (damals noch als Bundesfinanzminister) in der Corona-Krise auspackte. Jetzt macht er mit Christian Lindner 100 Milliarden Euro in einem "Sondervermögen Bundeswehr" locker. Diese fast unvorstellbare Summe führt vor Augen, wie wenig leistungsfähig, wie alt, wie kaputt und wie wenig fortschrittlich die Bundeswehr ausgestattet ist. Das führt unweigerlich zur bitteren und beängstigenden Erkenntnis, dass unser Land kaum bereit wäre, unsere Freiheit und Demokratie zu verteidigen."/al/DP/he