Pressestimme: 'Frankenpost' zu Trump/Saudis

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zu Trump/Saudis:

"Präsident Trump betont, Riad sei wichtige Stütze im Kampf gegen den Terror - und gegen das Mullah-Regime in Teheran.



Bitte mal nachdenken! Haben die Amerikaner denn nicht damals Schah Reza Pahlevi hochgerüstet und dabei die Wut in der iranischen Bevölkerung nicht wahrgenommen, die so anschwoll, dass Ajatollah Khomeini genau das Regime etablieren konnte, das heute Angst und Schrecken verbreitet, weil es an der Atombombe arbeitet? Gier frisst Hirn. Wenn Trump die Moral wegwischt und wegen der Dollar-Milliarden, die mit den Saudis zu machen sind, leuchtende Augen bekommt, dann handelt er sehr kurzsichtig. Die Amerikaner könnten schnell die Verlierer sein, wenn es in Riad zu einem Putsch kommt."/be/DP/he