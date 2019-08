Pressestimme: 'Frankenpost' zu Trump/Grönland

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zu Trump/Grönland:

"Trump interessiert sich für Grönland vor allem auch aus strategischen Gründen.



Von der Arktis aus lassen sich Ziele in der ganzen nördlichen Hemisphäre ins Visier nehmen. In der jetzigen Zeit zunehmender Spannungen wächst diese Bedeutung. Trump dürfte also nicht lockerlassen. Im Moment ist er abgeblitzt. Der nächste Vorstoß folgt gewiss. Die Welt weiß plötzlich, dass Grönland keineswegs Niemandsland ist."/yyzz/DP/nas