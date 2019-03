Pressestimme: 'Frankenpost' zu Terror/Bahn

HOF (dpa-AFX9 - "Frankenpost" zu Terror/Bahn:

"Diese Polizeiaktion muss wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen gewesen sein.



Im Oktober war nahe Allersberg ein Stahlseil über die ICE-Stecke München-Nürnberg gespannt worden, ein Zug hatte es weggefetzt. Jetzt wurde in Wien ein Tatverdächtiger gefasst. Tagtäglich stehen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte an der unsichtbaren Terror-Front, um Gefahren abzuwenden und für die Sicherheit der Menschen im Land zu sorgen. Weil die Sicherheitsbehörden grenzüberschreitend eng zusammenarbeiten, gelang es Anfang der Woche, den Tatverdächtigen in Wien zu fassen."/al/DP/he