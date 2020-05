Pressestimme: 'Frankenpost' zu Mutmacher und Helden in der Krise

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zu Mutmacher und Helden in der Krise:

"Noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg sind so viele Grundrechte gleichzeitig außer Kraft gesetzt worden: das Versammlungsrecht, die Freizügigkeit, die Berufsausübung, das Eigentumsrecht, die Religionsausübung.



Deutschland war in den vergangenen Wochen zu Vielem bereit, leistete Immenses, opferte sich auf - im Zeichen der Gesundheit aller. Wer diese Tristesse durchlebt, benötigt Lichtblicke. Es gibt sie, diese Momente der Freude, des Danks und des Glücks: von der Nachbarschaftshilfe über den Fahr- bis hin zum Lieferdienst. Von den Helden des Alltags, die das notdürftige Leben am Laufen halten, ganz zu schweigen."/yyzz/DP/he