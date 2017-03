Pressestimme: 'Frankenpost' zu Mittelstand

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" (Hof) zu Mittelstand

Gerne betont die Politik in blumiger Sprache, wie wichtig doch die sogenannte Mitte der Gesellschaft sei.



Diese vielen Millionen Bürger, die brav, aber häufig nicht für gute oder gar hohe Löhne ihrer Arbeit nachgehen. Die großen Parteien brauchen sie, um Wahlen zu gewinnen. Doch leider haben diejenigen, die den Karren ziehen, nur in Sonntagsreden starke Fürsprecher. Dabei sind sie es, die sicherstellen, dass in diesem hohen Maß umverteilt werden kann in Deutschland./yyzz/DP/mis