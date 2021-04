HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zu Laschet/Söder:

"Wer auf Stimmungen setzt, braucht einen Politiker neuen Typs - wie Berlusconi in Italien, Macron in Frankreich oder Trump in den USA.



Die hatten persönlich Erfolg. Aber regelmäßig blieben alte Parteienstrukturen weitgehend entmachtet oder bedeutungslos geworden zurück. Kann die letzte Volkspartei das wollen?"